الحكم سنة وغرامة 90 ألف درهم لشابان بترا يد أخر

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حكمت محكمة جنايات الشارقة بمعاقبة شابان تسببا في بتر يد آخر أثر مشاجرة جماعية استخدمت فيها السواطير بالقرب من حديقة الخزامية بالشارقة.

كما أمرت بحبسهما عاما والزامهما بدفع 90 الف درهم غرامة عن العاهة المستديمة التي تسببا بها للمجني عليه، وابعاد المتهم الثاني بعد انقضاء مدة محكوميته وإحالة القضية المدنية للجهة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى استقبال مستشفى راشد بدبي المجني عليه وهو يعاني من اصابة بليغة في يده حيث تمكن الفريق الطبي من إعادة اليد إلى مكانها بعد عملية دقيقة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات .

وقال المدانان ان المشاجرة التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء شارك فيها عدد كبير من الأشخاص ،وذكر المدان الأول انه كان يحمل بيده ساطورا لكنه لم يعتدي على المجني عليه وأنه واصدقاءه كانوا يجلسون عندما حضرت المجموعة الأخرى ومنها المجني عليه وهم من اعتدوا عليهم واضطروا للدفاع عن أنفسهم لكنه.

و استمعت الهيئة القضائية إلى أقوال احد شهود الواقعة الذي قال انه حضر برفقة المجني عليه بالقرب من الحديقة و لا يعلم سبب المشاجرة ،لكنه شاهد المدان الأول يحمل بيده ساطورا وبرفقته حوالي 17 شخصا ولم يكن يعلم أن المجني عليه تعرض للطعن الا بعد أن استقل المركبة وكان يحمل يده المقطوعة والدماء تنزف منه بغزارة ،مشيرا إلى أنه توجه به إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وذكر المدان الأول ان المجني عليه هو من أراد الاعتداء على المدان الثاني ، وأنه هو من سلم نفسه للشرطة ، فيما أكد المدان الثاني ان المجني عليه هو من بدأ الاعتداء.