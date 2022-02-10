هذه المواقف ستخضع للرسوم بداية من الاثنين المقبل في الشارقة

المصدر: مصباح عاشور - الشارقة

قررت بلدية الشارقة إخضاع المواقف العامة في شارع كورنيش الممزر منطقة الخان للرسوم ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 14 فبراير 2022، وأوضحت أن المواقف ستكون خاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء دفع رسوم المواقف عن طريق خدمة الرسائل النصية 5566 أو من خلال تطبيق الذكي (الشارقة الرقمية)، وأن الاشتراكات الموسمية ستكون عن طريق الموقع الالكتروني.

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