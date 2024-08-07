«الإمارات للسيدات»: 15 أغسطس آخر موعد لقبول المشاركات

أطلقت «الإمارات للسيدات»، التابعة لمجموعة دبي للجودة، الدورة العشرين لجائزة الإمارات للسيدات لتكريم السيدات الناجحات في الإمارات، وذلك برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي.

ودعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة «الإمارات للسيدات»، القيادات النسائية من المهنيات وصاحبات الأعمال، سواء من المواطنات أو المقيمات، للمشاركة في الجائزة وتقديم طلباتهن قبل 15 أغسطس 2024. وتُشكل الجائزة منصة لتكريم المرأة الإماراتية على إنجازاتها في تعزيز الاقتصاد ورفاهية المجتمع، إلى جانب أنها توفر للمشاركات فرصة لتحسين أدائهن من خلال تقارير التغذية الراجعة المهنية، والتواصل مع الآخرين، والتسويق لأعمالهن، وتعزيز النمو الوظيفي، والتعبير عن الأفكار المبتكرة، ما يضيف قيمة إلى الاقتصاد الوطني بفضل مساهماتهن الفردية، فيما يتم تقييم مهاراتهن وإنجازاتهن وفق معايير محددة.