أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن سعيد الطاير

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن سعيد الطاير، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام.