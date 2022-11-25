انطلاق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" بدبي

انطلقت في دبي اليوم في مختلف مراكز التسوق ..فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - وتتضمن تخفيضات هائلة على العديد من العلامات التجارية الشهيرة و الأزياء والأثات وغيرها من المستلزمات.



وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن امارة دبي تحتضن العديد من متاجر العلامات التجارية الشهيرة والفاخرة و المتاجر متعددة الأقسام والعديد من المطاعم المميزة بالإضافة إلى تجارب منحدرات التزلج الاصطناعية والنوافير الموسيقية والأكواريوم ودور السينما وحلبات التزلج على الجليد منوها بأن عدد زوار مراكز التسوق في دبي بلغ أكثر من 80 مليون زائر كل عام وفقاً لتقرير سوق التجزئة لهذا العام.



ونوه إلى تأثير الموسم الرياضي المميز الذي تشهده المنطقة مع تنظيم مونديال 2022 حيث من المرجح أن تستفيد دبي من ذلك الإقبال الجماهيري الكبير على حضور المباريات.



وتوقع أن يمر أكثر من مليون زائر عبر الإمارة في طريقهم إلى الدوحة للاستمتاع بالحدث الذي يستمر حتى 18 ديسمبر أو ربما يقيم جزء منهم في دولة الإمارات وينتقلون منها وإليها خلال البطولة" .



وأشار الخاجة إلى أنه من بين 90 رحلة جوية يومية إضافية متوقعة خلال فترة البطولة سيكون نصفها تقريباً قادماً من دبي وهو الأمر الذي يعطي فكرة عن أعداد الزوار المتوقعة وزيادتها في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمعالم الترفيهية والحفلات الموسيقية والفعاليات المتنوعة والمطاعم والفنادق.

