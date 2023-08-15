الأنشطة الحركية.. وصفة مجانية للوقاية من الأمراض

قالت رئيسة قسم النشاط البدني وتعزيز الصحة في الجامعة الرياضية في كولن بألمانيا، البروفيسورة كريستينا جويستين، إن الأنشطة الحركية لها فوائد جمة على الصحة، إذ تقي من العديد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، والزهايمر والروماتيزم وأمراض العظام، والأمراض النفسية.

وأضافت أن الأنشطة الحركية تحارب أيضاً العديد من عوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض خطرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري.

ولتحقيق الاستفادة المرجوّة من الرياضة، ينبغي ممارسة رياضات قوة التحمل (مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات) بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة بشكل معتدل، أو 75 دقيقة بشكل مكثف في الأسبوع، مع ممارسة تمارين تقوية العضلات بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً، من أجل تدريب المجموعات العضلية الكبيرة، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت البروفيسورة كريستينا جويستين إلى أن المشي بمعدل 2400 خطوة في اليوم يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين أن المشي بمعدل 4000 خطوة يومياً يسهم في الحد من خطر الموت العام.

ويمكن دمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، من خلال بعض الإجراءات البسيطة مثل صعود الدرج بدلاً من ركوب المصعد، إضافة إلى ركوب الدراجة الهوائية بدلاً من السيارة في المسافات القصيرة.

• الأنشطة الحركية تحارب العديد من عوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض خطرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري.