نهيان بن مبارك يشيد بنجاح مبادرة «قيمنا موروثنا هويتنا»

أكّد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، التزام الصندوق الكامل بتعزيز الهوية الوطنية لدى فئات المجتمع الإماراتي كافة، لاسيما الشباب، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنمو المجتمع وازدهاره، وذلك تجسيداً لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقوله لنا جميعاً: «نريد أن يرى العالم اعتزازنا بهويتنا الأصيلة، وأن تكون القيم الراسخة في مجتمعنا عنواناً مستمراً لنا».

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة «قيمنا موروثنا هويتنا» في الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة، مثمناً التعاون المثمر مع وزارتي الثقافة والشباب، اللتين تحتضن مراكزهما أنشطة هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال متابعة مبادرة «قيمنا موروثنا هويتنا» التي تركز على الأثر التاريخي للإمارات، وتحدث أستاذ الآثار في جامعة الإمارات، الدكتور سعد الطويسي، في مركز الفجيرة الثقافي، عن الإرث الحضاري للإمارات، ونشأة الحضارة على أرضها.

وأكّد مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز رؤى علمية وثقافية حول مفاهيم الهوية الوطنية، وأهمية الإرث الحضاري الإماراتي، ودور المجتمع في صون المكتسبات الوطنية.