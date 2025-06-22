الألمان غير مستعدّين للتخلّي عن «شواء اللحوم» من أجل المناخ

كشف استطلاع حديث للرأي أن معظم الألمان ليس لديهم استعداد لتغيير عاداتهم في الشواء من أجل حماية المناخ.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، أن 68% من الألمان أجابوا بـ«لا» عن سؤال حول ما إذا كانوا قد غيّروا عاداتهم في الشواء في السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ. في المقابل، أجاب 9% من المشاركين بـ«نعم». وقال خُمس المشاركين (22%) إنهم لا يشوون أبداً. وذكر نحو ثلث المشاركين أن حماية المناخ «ليست مهمة على الإطلاق» بالنسبة لهم عند اتخاذ قرار الشواء. ويرى 17% أن حماية المناخ هنا أقل أهمية، بينما ينظر أقل من ثلثهم إلى الأمر بشكل محايد. وبحسب الاستطلاع، لا تُعدّ حماية المناخ مهمة إلا بالنسبة لـ15% من الألمان أو بالغة الأهمية لـ5% عند الشواء.

وتوصي الوكالة الاتحادية الألمانية للبيئة بشراء فحم يحمل ختم مجلس رعاية الغابات.