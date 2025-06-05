«منتزه مليحة الوطني».. 100 نوع من الكائنات الحية في بيئتها الصحراوية

أعلن «منتزه مليحة الوطني»، الواقع في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، نتائج رصد بيئي شامل وثق أكثر من 100 نوع من الكائنات الحية في بيئتها الصحراوية المحمية، تتضمن أكثر من 20 نوعاً من الطيور، وأكثر من 10 أنواع من الزواحف، و11 نوعاً من الثدييات، و39 نوعاً من الحشرات والعناكب، وأكثر من 20 نوعاً من النباتات المحلية، ما يعزز من مكانة المنتزه كأحد أغنى البيئات الطبيعية وأكثرها تنوعاً في شبه الجزيرة العربية.

وأظهرت النتائج توثيق أكثر من 20 نوعاً من النباتات الصحراوية المحلية التي تلعب دوراً محورياً في استقرار النظام البيئي وتعزيز مرونة المشهد الصحراوي في المنطقة، حيث تطورت هذه النباتات وعززت قدرتها على مقاومة الظروف الصحراوية القاسية وشديدة الجفاف، وتضم هذه الأنواع شجرة الغاف، والأكاسيا المظلية، وتفاح سدوم، إلى جانب نباتات أخرى مثل الحلفاء والأرطى، التي تُسهم في تثبيت التربة، وتنظيم الرطوبة، وتوفير موائل طبيعية موسمية للكائنات الأخرى.

ويحتضن المنتزه أكثر من 11 نوعاً من الثدييات المتكيفة مع بيئة الصحراء من أبرزها الثعلب العربي الأحمر، وغزال الريم العربي، كما يضم أكثر من 10 أنواع من الزواحف، منها سحلية السقنقور أو سمكة الرمال، وأفعى القرن العربية. وتوفر بيئة مليحة الطبيعية ملاذاً لأكثر من 20 نوعاً من الطيور، من بينها عقاب بونيلي، وطائر التُمير العربي أو عصفور الشمس العربي، وصقر العوسق، إضافة إلى الطيور المهاجرة التي تمر عبر المنطقة خلال مواسم التنقل السنوية.

ورصد المنتزه وجود 39 نوعاً من الحشرات والعناكب التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال التلقيح، وتحسين جودة التربة، والحد من الآفات، كما تشكل أساساً لعدد من السلاسل الغذائية الطبيعية داخل المنتزه، وتضم هذه الكائنات نحلة النجار، والعقرب العربي ذا الذيل السمين أو العقرب الأسود، وفراشة البانسي الزرقاء، إضافة إلى أنواع أقل شهرة مثل نمل الأسد، وسرعوف الأرض، والعنكبوت الجمل.

وقال مدير مليحة والمشروعات الاستراتيجية عمر جاسم آل علي: «ما يجعل مليحة استثنائية هو قدرتها على الجمع بين الأهمية البيئية والقيمة الاقتصادية، فالتنوع البيولوجي في هذه المنطقة يُعد رأسمال طبيعياً يدعم السياحة، ويوفر فرص عمل مستدامة تستند إلى جهود الحفاظ على الطبيعة، ويعزز مكانة الشارقة وجهة إقليمية رائدة في التنمية المستدامة».

. 39 نوعاً من الحشرات والعناكب.

. 20 نوعاً من النباتات المحلية.

. 11 نوعاً من الثدييات.

. 10 أنواع من الزواحف.