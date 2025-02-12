«مهرجان الفرجان» يفتح صفحة جديدة في دبي اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفرجان الذي تنظمه «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي، عبر المنصات الافتراضية، بالتعاون مع صندوق الفرجان، وبلدية دبي، وتستمر حتى 26 الجاري في حديقة مشرف الوطنية.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع» بهدف تعزيز الروابط داخل الأسر، بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، ودعماً لـ«أجندة دبي الاجتماعية 33»، وتعزيزاً للترابط المجتمعي، وتمكين المواهب والمشاريع الوطنية الناشئة في قلب مجتمع دبي.

وينظم المهرجان في نسخته الثالثة فعاليات تسهم في ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء و«فرجان دبي»، وتتيح مناخاً يخدم تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة، إذ يُعد المهرجان الأول من نوعه الذي يجمع بين الفنون والتراث وريادة الأعمال، والأنشطة العائلية، في تجربة مجتمعية متكاملة تعكس روح دبي وقيمها، ويخلق منصة تشاركية تتيح للأفراد والمشاريع الناشئة فرصة الظهور والتفاعل مع المجتمع في بيئة احتفالية مميزة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أحمد حسن أنوهي، إن «مهرجان الفرجان ليس مجرد حدث ترفيهي، بل منصة تعكس روح التلاحم المجتمعي التي تميز دبي، فمن خلاله نشهد تفاعلاً حقيقياً بين مختلف فئات المجتمع».

وأضاف أن دور بلدية دبي في دعم مثل هذه الفعاليات ينبع من رؤيتنا في توفير بيئة مستدامة ومجتمعية، تحتضن المبادرات الهادفة التي تسهم في تحقيق جودة حياة أفضل لسكان دبي، معرباً عن فخره بأن تكون بلدية دبي جزءاً من هذه التجربة الفريدة التي تعزز الروابط الاجتماعية، وتوفر فرصاً للتعلم والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدبي كمدينة عالمية تضع الإنسان والمجتمع في صدارة أولوياتها.

من جانبه، أكد مدير صندوق الفرجان، راشد الهاجري، أن رعاية المهرجان تنبع من رؤية الصندوق في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي، مشيراً إلى أن صندوق الفرجان يؤمن بأهمية دعم الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والتنمية المجتمعية، إذ يشكل مهرجان الفرجان منصة حيوية لتمكين الأفراد، وتعزيز ثقافة المبادرة.

وقال إن المهرجان يعد نموذجاً يحتذى في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً، إذ يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتفاعل الاجتماعي، ويعزز فرص التلاقي والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، ما يرسخ روح التلاحم المجتمعي التي تعد جزءاً أصيلاً من هوية دبي.

من جهتها، أكدت مدير فرجان دبي، علياء الشملان، أن المهرجان يهدف إلى خلق بيئة مجتمعية تشجع على التواصل والتفاعل بين الأفراد، مشيرة إلى أن الفعالية ليست مجرد مهرجان، بل منصة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتمكين المواهب الناشئة، مشيرة إلى أن المهرجان يخلق تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والإبداع، وريادة الأعمال.

وتشمل الفعاليات برامج ومبادرات متنوعة تحتفي بالمشاريع الوطنية الناشئة، مثل «حق الليلة» التي تعدّ من التقاليد الإماراتية العريقة، و«الهوامير الصغار»، لتحفيز روح ريادة الأعمال لدى الأطفال، وبطولة دبي للطبخ الشعبي لتذوق النكهات الإماراتية الأصيلة، ومعرض السيارات الكلاسيكية لاستكشاف تاريخ التصميم والابتكار، إلى جانب كثير من الفعاليات والورش التفاعلية.

برامج تثقيفية وتوعوية

يسعى صندوق الفرجان إلى توفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يقدّمها المواطنون أو المؤسسات ذات النفع العام، لتنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية في الأحياء السكنية للمواطنين، إذ تشمل مجالات عمل الصندوق، البرامج التثقيفية والتوعوية، ومشاريع الأنشطة الترفيهية، ومشاريع الرياضات المجتمعية، ومشاريع الفعاليات الموسمية.