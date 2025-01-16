قامات فكرية وقيادات إعلامية في ضيافة «نادي دبي للصحافة»

زار «نادي دبي للصحافة» وفدٌ إعلاميٌّ ضم نخبة من القامات الفكرية والصحافية والقيادات الإعلامية والأكاديمية في الوطن العربي، بالتعاون مع جمعية الصحافيين الإماراتية، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين النادي ومختلف المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

وتضمّن برنامج الزيارة الاطّلاع على منظومة عمل نادي دبي للصحافة، وما أطلقه وينفّذه من مبادرات استلهمها من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموّه على مدار نحو 25 عاماً على أن تكون دبي دائماً نقطة انطلاق رئيسة تجمع صنّاع الإعلام لتحديد ملامح مستقبله، ومن أهم تلك المبادرات «قمة الإعلام العربي» و«جائزة الإعلام العربي».

علاقات وثيقة

ورحّبت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، بالقيادات الإعلامية والفكرية التي ضمّها الوفد، معربة عن تقديرها لهم، واعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس العلاقات الوثيقة التي تربط النادي بمجتمع الإعلام في مختلف أنحاء العالم العربي، كما وجّهت الشكر لجمعية الصحافيين الإماراتية برئاسة الإعلامية فضيلة المعيني، لتعاونها في تنظيم هذه الزيارة، منوهةً بجهود الجمعية في دعم العمل الصحافي، وإسهاماتها الملموسة في الارتقاء بالمهنة على المستويين المحلي والعربي.

مساهمة إيجابية

وأكدت منى المرّي اهتمام نادي دبي للصحافة المستمر بالمساهمة الإيجابية في تطوير منظومة العمل الإعلامي محلياً وعربياً، ورصد أبعاد المشهد الإعلامي العربي لمحاولة الوقوف على أبرز التحديات وما يمكن تقديمه من حلول عبر مبادرات نوعية، هدفها إثراء مسيرة العمل الإعلامي والصحافي في المنطقة العربية.

وتحدثت رئيسة نادي دبي للصحافة، خلال اللقاء، حول النهج المنفتح الذي تتبعه دبي منذ عقود في علاقتها مع الإعلام سواء المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وحرصها على أن يكون لها بصمتها الإيجابية على صفحة الإعلام العربي، وقالت: «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولى الإعلام اهتماماً كبيراً أثمر مبادرات تدعم تطور مختلف قطاعاته على امتداد العالم العربي.. ونحن نتشرف بأن يكون النادي مسؤولاً عن تنفيذ أهمها وأكثرها تأثيراً في المشهد الإعلامي.. كذلك نعتز بعلاقاتنا النموذجية بمجتمع الإعلام العربي ولاشك أن اللقاءات مع القائمين على كبرى مؤسساته تسهم في توثيقها وتمنحنا مزيداً من الأفكار التي تُمكننا من مضاعفة جهودنا في دعم القطاع عربياً».

تطوير مستمر

وتطرقت منى المرّي إلى عمليات التطوير المستمرة التي تخضع لها المبادرات التي يقوم عليها النادي لمواكبة المتغيرات السريعة في مجال العمل الإعلامي، بما في ذلك جائزة الإعلام العربي لاسيما مع تشكيل مجلس إدارتها الجديد، الذي يضم قامات صحافية كبيرة من الإمارات ومختلف الدول العربية، حيث يعكف المجلس على دراسة سبل إدخال المزيد من التطوير على الجائزة، بعد أن أعلن النادي في إطار قمة الإعلام العربي 2024 عن إطلاق جائزة إبداع لطلاب الإعلام، كامتداد لرسالة الجائزة وسعياً إلى تحفيز الشباب من دارسي علوم الإعلام على التميّز.

وأعربت القيادات الصحافية والإعلامية العربية التي ضمّها الوفد عن تقديرها لجهود نادي دبي للصحافة ولإسهامات دبي ورؤيتها التوّاقة إلى الإسهام بدور فعّال وملموس في تعزيز خطى الإعلام العربي على طريق التميّز، وضمن مختلف قطاعاته، متمنين لدبي ودولة الإمارات وقيادتها الرشيدة مزيداً من التقدم والازدهار.

منى المرّي:

. صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد أَولَى الإعلام اهتماماً كبيراً أثمر مبادرات تدعم تطور مختلف قطاعاته على امتداد العالم العربي.

. تجمعنا علاقات نموذجية بمجتمع الإعلام العربي نعتز بها.. واللقاءات الدورية مع القائمين على كبرى مؤسساته تسهم في توثيقها.