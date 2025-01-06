أسباب غير واضحة للصداع

يمكن أن يشعر الشخص بالصداع لأسباب مختلفة، مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم والجوع وألم الأسنان، وحتى بسبب مشكلات في المفصل الصدغي الفكي.

وتشير الدكتورة فيكتوريا رادكو أخصائية تقويم الأسنان، إلى أنه وفقا لإحصائيات مصادر مختلفة تتراوح نسبة مشكلات المفصل الفكي الصدغي بين البالغين 15-34 بالمئة.

ووفقا لها، يمكن أن تسبب أمراض المفصل الفكي الصدغي آلاما في الرأس تنجم عن التوتر المفرط في عضلات المضغ، والالتهابات في المفصل وتهيج الأعصاب المجاورة. كما يمكن أن تساهم مشكلات الفكين في ضعف الدورة الدموية وضغط الهياكل العصبية في الرقبة، ما يزيد الشعور بالألم.

ويمكن أن تسبب أمراض المفصل الصدغي الفكي الصداع، ما يسبب قلة النوم. كما قد يزداد توتر العضلات في منطقة المفصل الفكي الصدغي ليلا، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من صرير الأسنان، ما يزيد من الضغط على المفاصل والعضلات.

وتقول: "تؤثر أمراض المفصل الفكي الصدغي على الفكين وعلى الحالة الصحية العامة للجسم، لذلك يجب علاج تقويم الأسنان في الوقت المناسب".

وتشير الخبيرة، إلى أن السبب الرئيسي لأمراض المفصل الفكي الصدغي هي عوامل خارجية مثل إصابات الوجه المسببة لتغيرات مرضية، وكذلك ارتفاع مستوى الإجهاد، ما يعيق عمل المفصل بصورة صحيحة. أما العوامل الموضعية فهي فقدان الأسنان وتغير نظام توزيعها.