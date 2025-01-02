وجبات خفيفة تحارب الأرق.. تعرف عليها

قد يكون النوم صعباً في الشتاء لأن قلة التعرض لأشعة الشمس يؤثر في ساعتك البيولوجية بشكل كبير.

وهناك عدة طرق لاستعادة النوم المريح، مثل الحفاظ على جدول نوم ثابت، والاستمتاع بضوء الصباح وممارسة الاسترخاء.

ووفق تقرير نشره موقع "نيويورك بوست" الأميركي، فإنه يمكن أن تساعدك بعض الوجبات الخفيفة قبل النوم أيضاً على الحصول على قسط من النوم. وقال الباحث في صحة الدماغ، مارك ميلستين، مؤلف كتاب "الدماغ المقاوم للشيخوخة: استراتيجيات جديدة لتحسين الذاكرة وحماية المناعة ومحاربة الخرف"، إن "بعض التعديلات البسيطة" على روتينك الليلي يمكن أن تحسن رحلاتك إلى النوم العميق.

وينصح ميلستين بهريس دقيق الشوفان، ويقول: "دقيق الشوفان هو من الكربوهيدرات المعقدة، ولا يسبب ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم".

ويضيف: "نحن نعلم الآن أن كثيراً من المشكلات التي نواجهها عند الاستيقاظ في منتصف الليل يمكن أن تكون متجذرة في انخفاض نسبة السكر في الدم أو ارتفاعها، لذلك ندرك أن دقيق الشوفان هو خيار رائع".

ويتميز دقيق الشوفان بهرمون الميلاتونين، الذي يعزز النوم، والألياف والبروتين، التي تسهم بشكل كبير في الشعور بالشبع، وكذلك يحتوي علي المغنيسيوم، الذي يريح العضلات.

ويفضل ميلستين أيضاً الموز واللوز قبل النوم، لاحتوائهما علي المغنيسيوم، وكذلك الزبادي اليوناني لأنه غني بالبروتين ومنخفض السكر.

وينصح أطباء "جونز هوبكنز" بتناول الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل أو وعاء من دقيق الشوفان قبل النوم لأنها كربوهيدرات معقدة لا تستغرق وقتاً طويلاً للهضم.

كما أنها تحفز إطلاق السيروتونين، وهو ناقل عصبي يُعتقد أنه يلعب دوراً مهماً في تنظيم جودة النوم ومدته.