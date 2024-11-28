أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على طاولة منتدى المرأة العالمي

استضاف منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، جلسة نقاشية بعنوان «ست سنوات تفصلنا عن 2030.. ما الذي تحقق؟». تحدث خلال الجلسة البروفيسور إيفا فورمان، الأمين العام للجنة الوطنية الفنلندية للتنمية المستدامة، ومديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، والمديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول الخليج، صفاء الكوقلي، وقائد فريق النوع الاجتماعي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رانيا الترزي، وأدارتها فيمي أوك، مؤسس شريك «موديريت ذا بانيل».

واستعرض المتحدثون خلال الجلسة العديد من الإنجازات التي أحرزتها مجموعة من الدول في سعيها لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، والجهود المنظورة من المؤسسات الدولية لدعم هذا الهدف خلال الفترة المقبلة.

وسلطت حنان أهلي الضوء على الإنجازات التي أحرزتها دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة، بتشكيلها لجنة التنمية المستدامة، وسخرت من خلالها الجهود لتسريع وتيرة متابعة تطبيق الأهداف ورصد تقدمها المحرز لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ولفتت إلى تحقيق دولة الإمارات 58% من أهداف التنمية المستدامة خلال عام 2024، كما جاء إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الهادف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، ليكلل جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.

وأكدت إيفا فورمان أهمية الوعي لدى الأجيال الناشئة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الطلاب في فنلندا يدركون أهمية تلك الأهداف، وأن نظام التعليم الفنلندي يدعم أهداف التنمية المستدامة.

قالت رانيا الترزي إن العديد من البيانات المتعلقة بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين، مازال يشهد العديد من التحديات لتحقيق مستهدفاته.

وأكدت صفاء الكوقلي أهمية دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء مادياً أو معرفياً، مشيرة إلى انتشار الفقر في مناطق مختلفة من العالم، ما يستدعي تدخلاً دولياً لرفع معاناة الفقراء.