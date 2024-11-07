6 فواكه تخلصك من الإمساك والانتفاخ

كشف أحد أطباء الجهاز الهضمي عن قائمة من الفواكه التي يجب أن تبدأ في تضمينها في نظامك الغذائي للتغلب على الإمساك والانتفاخ.

أوضح الدكتور "Joseph Salhab" عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يتابعه أكثر من 1.7 مليون شخص حول العالم، أن هذه الأصناف من "الفواكه" يمكنها أن تساعد في تحسين حركة الأمعاء. بحسب ما نشر موقع "إكسبريس".

الكيوي

أشار الدكتور Salhab إلى أن الكيوي يعتبر خيارا مفضلا في حال الشعور بالإمساك؛ إذ يحتوي على الألياف وأنزيم الأكتينيدين الذي يساعد في الهضم. وأظهرت دراسة نُشرت على موقع "المكتبة الوطنية للطب" أن هناك أدلة متزايدة تدعم تأثيرات الكيوي الإيجابية على الجهاز الهضمي، سواء للأشخاص الأصحاء أو لأولئك الذين يعانون من اضطرابات مثل الإمساك.

فاكهة التنين "دراغون فروت"

وأكد الدكتور أن فاكهة التنين غنية بالألياف البريبايوتيكية والماء؛ ما يساعد في الهضم. وتُشير دراسة طبية أخرى إلى أن هذه الفاكهة أصبحت شائعة في العديد من البلدان، ويتم تناولها بشكل خام أو يمكن إضافتها إلى العصائر أو الحلويات.

الكمثرى "الإجاص"

أوضح الدكتور أن الكمثرى تحتوي على سكر طبيعي يُدعى "سوربيتول" والذي يعمل كمليِّن طبيعي.

ووفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS، فإن بعض المُحلِّيات مثل السوربيتول قد يكون لها تأثير مليّن عند استهلاكها بكميات كبيرة.

التفاح

يقول الدكتور Salhab إن التفاح لا يساعد فقط في الحفاظ على الصحة العامة، بل يلعب أيضا دوراً فعالًا في منع الإمساك.

البابايا والبرقوق

البابايا تحتوي على أنزيمات هضمية تساعد في تقليل الانتفاخ، بينما يُعتبر البرقوق "البطل الأصلي" في تحسين حركة الأمعاء بفضل خصائصه الملينة.

التوت

بالنسبة لمحبي التوت، أوضح الدكتور أن هذه الفواكه الصغيرة تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتشمل الفراولة والتوت البري والعليق والكشمش الأسود. لذا، قد تكون فكرة إعداد طبق فواكه متنوع أمرا مثالياً.