تقرير رسمي: 18 مليون أسرة أميركية لم تجد ما تأكله في عام 2023

قالت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير صدر امس إن معدلات الجوع بلغت العام الماضي أعلى مستوى منذ نحو عقد، وإن 18 مليون أسرة، بما يعادل 13.5 بالمئة من السكان، واجهوا صعوبات في وقت من الأوقات في تأمين ما يكفي من الغذاء.

وتتزايد معدلات الجوع في الولايات المتحدة منذ 2021 بعد أن ظلت تتراجع لأعوام. وأظهرت بيانات مكتب التعداد الأمريكي العام الماضي تزايدا في انعدام الأمن الغذائي بعد انتهاء برامج كانت توسع نطاق المساعدات الغذائية خلال جائحة كوفيد-19. ولم يقدم التقرير تفسيرا لسبب تلك الزيادة.

وفي مايو خلصت جماعة لمكافحة الجوع تسمى (فيدينغ أميركا) إلى أن الجياع في الولايات المتحدة ينقصهم نحو 33.1 مليار دولار من الأموال للوفاء باحتياجاتهم الغذائية لأسباب منها ارتفاع أسعار الأغذية. وقال توم فيلساك وزير الزراعة في بيان "شعور أي أحد بالجوع في أميركا أمر غير مقبول".

وتقول مجموعات معنية بمكافحة الجوع إن توسيع نطاق المساعدات الغذائية الاتحادية وبرامج الائتمان الضريبي الموجه للأطفال من العوامل التي ستساعد على مواجهة المشكلة. وذكر التقرير أن مليون أسرة إضافية عانت من انعدم الأمن الغذائي في 2023 مقارنة بمعدلات 2022.