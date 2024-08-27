عادات خطيرة على القلب

أشارت الدكتورة ماريا سيروفا، أخصائية أمراض القلب، إلى أن الإصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية لم تنخفض، بل أصبحت تصيب الشباب أيضا. فما السبب؟

وأوضحت الدكتورة ماريا سيروفا أن أمراض القلب والأوعية الدموية ترتبط بنمط الحياة الذي يتبعه الإنسان. ومن أجل تخفيض عدد الإصابات يجب أولا، تغيير نمط الحياة وثانيا، البدء في علاج الأمراض في الوقت المناسب، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وتشير الطبيبة، إلى أن الأسباب الرئيسية لتطور أمراض القلب والأوعية الدموية التي يجب تعديلها هي:

1 - الإفراط في تناول الملح. وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية يجب ألا يزيد استهلاك الملح عن 5 غ في اليوم.

2 - المشروبات الكحولية. وفقا لمنظمة الصحة العالمية لاتوجد جرعات آمنة من الكحول.

3 - التدخين. يعتبر التدخين أحد العوامل الرئيسية لأن النيكوتين الموجود في السجائر يسبب تضيق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. كما أنه يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

4 - نمط الحياة الخامل. تؤدي قلة النشاط البدني إلى مشكلات عديدة، من بينها تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين. كما يؤدي إلى زيادة الوزن.

5 - قلة النوم. يعاني الكثيرون من قلة النوم، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيز هرمون الإجهاد "الكورتيزول" في الدم، ما يساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم وتسارع ضربات القلب، وبالتالي يزيد من خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

6 - نظام غذائي غير صحي. إن ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم يتلف الأوعية الدموية والأعصاب، ما يؤدي إلى مضاعفات في القلب.

7 - الإجهاد المزمن. يؤدي الإجهاد المزمن والشعور بالوحدة إلى ارتفاع هرمونات الإجهاد (الكورتيزول والأدرينالين) في الدم، وتسارع ضربات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم، وهذا عبء إضافي على القلب.