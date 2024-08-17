تتويج ميس المرامي بطلة لتحدي القراءة العربي في اليمن

توج تحدي القراءة العربي الطالبة ميس إسماعيل حمود أحمد المرامي بطلة لدورته الثامنة على مستوى الجمهورية اليمنية، وذلك في ختام تصفيات الدورة الثامنة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة ميس إسماعيل حمود أحمد المرامي من الصف الثالث الثانوي في ثانوية بلقيس للبنات التابعة لمحافظة المهرة، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته مدينة عدن، بحضور طارق سالم العكبري وزير التربية والتعليم اليمني، ومحمد علي لملس وكيل قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم اليمنية، ومشاركة تربويين ومسؤولين ومهتمين بقطاع الثقافة، وأولياء أمور الطلبة المشاركين في منافسات الدورة الثامنة.

ومثّلت مشاركة طلبة الجمهورية اليمنية في تحدي القراءة العربي، إضافة مهمة إلى هذه المبادرة الملهمة التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ونجحت خلال دورتها الثامنة في تسجيل إنجاز قياسي جديد، حيث وصلت المشاركات إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، يمثّلون 229620 مدرسة، بإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة.

وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية اليمنية 10 أوائل. وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة ميس إسماعيل حمود أحمد المرامي: آلاء خالد قاسم عبدالله الدبعي، وأسامة جمعان عمر مفلح، وهبة الله عادل أحمد محمد، وهيا عادل حميد سلمان العريفي، وصالح إياد صالح المقفي، وتركيا عبدالله قاسم الحلبي، وملتقى صالح أحمد القطيش، ومحمد خالد أحمد باجبير، وعبدالرحمن كارم محمود دحوه.

وثمن طارق العكبري الدور الحيوي الذي تلعبه مبادرة تحدي القراءة العربي في تعزيز مكانة اللغة العربية وإثراء المشهد الثقافي والمعرفي في الوطن العربي، منوهاً بمستوى التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم اليمنية ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مقدماً الشكر لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والقائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي.

وقال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إن الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي مثّلت نقلة نوعية في مسيرة المبادرة الملهمة، حيث سجلت أرقاماً قياسية من طلاب وطالبات 50 دولة حول العالم، وأظهرت مستويات متميزة للمتنافسين على مستوى الدول، ما يترجم المكانة العالمية للمبادرة، والاهتمام المتصاعد من قِبل المؤسسات التعليمية في الدول المشاركة، بترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع النشء على استخدام اللغة العربية، وامتلاك القدرة على مواكبة مستجدات العصر، وهو ما ينسجم مع رسالة وأهداف تحدي القراءة العربي.

• عبدالكريم سلطان العلماء: الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي مثّلت نقلة نوعية في مسيرة المبادرة الملهمة.