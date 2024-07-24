اليوم الأشد حرارة على الإطلاق في العالم.. الإثنين كسر رقم الأحد!

قالت شبكة كوبرنيكوس الأوروبية اليوم (الأربعاء) إن الإثنين الماضي (22 يوليو) كان الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1940، وكسر الرقم القياسي المسجل الأحد الماضي.

وتظهر البيانات الأولى من «كوبرنيكوس» أن متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ 17,15 درجة مئوية الإثنين، أي أعلى بمقدار 0,06 درجة مئوية من الأحد، وهو اليوم الذي تم فيه كسر الرقم القياسي اليومي لأعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق.

وأوضحت «كوبرنيكوس» التي تستخدم بيانات الأقمار الصناعية لتسجيل درجات حرارة الهواء والبحر في الوقت الفعلي، إن أرقامها مؤقتة وإن القيم النهائية تختلف قليلاً.

وتوقعت الشبكة الأوروبية أن يتم تجاوز الأرقام القياسية اليومية هذا الصيف في نصف الكرة الشمالي، وأن يتعرض كوكب الأرض لفترة طويلة من الحرارة الشديدة بسبب تغير المناخ.

وقالت عالمة المناخ في جامعة إمبريال كوليدج بلندن، جويس كيموتاي «هذا بالضبط ما توقعه لنا علم المناخ في وضع نواصل فيه حرق الفحم والنفط والغاز». وأضافت «سيزداد الأمر سوءاً حتى نتوقف عن حرق الوقود الأحفوري».

وبعد عام 2023 غير المسبوق من حيث الحرارة كان يونيو الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق، وهو الشهر الـ13 على التوالي الذي يحطم الرقم القياسي لمتوسط درجة الحرارة خلال أشهر مماثلة.

ووصف مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتيمبو، هذا الأمر بأنه «صادم». ويتسبب تغير المناخ في أحداث مناخية قصوى أطول وأقوى وأكثر تواترا مثل موجات الحر والفيضانات التي يشهدها عام 2024.