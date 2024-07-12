هيكل عظمي لديناصور للبيع بـ 6 ملايين دولار

سيُطرح أكبر هيكل عظمي لديناصور من نوع «ستيغوصور» أُعيد تجميعه، وكان اكتُشف عام 2022 في كولورادو، للبيع ضمن مزاد لدار «سوذبيز» مرتقب الأسبوع المقبل في نيويورك، في خطوة من شأنها إثارة إحباط علماء الإحاثة.

ويتميّز هذا الهيكل العظمي الذي يعود إلى «ستيغوصور»، وكُشف عنه قبل عرضه حتى موعد المزاد في 17 يوليو، بحالة حُفظ جيدة، وقطع مدببة على ظهره، وهو يعود إلى 150 مليون سنة، فيما يبلغ ارتفاعه 3.3 أمتار وطوله ستة أمتار. ويضم الهيكل العظمي 254 متحجرة من إجمالي 319، من بينها عظمة فخذ يبلغ طولها نحو 1.10 متر.

وقالت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في دار «سوذبيز»، كاساندرا هاتون، إن «أبيكس»، وهو الاسم الذي أطلق على هذا الديناصور، هو «حيوان نادر جداً، ومن الاستثنائي العثور على هيكل عظمي لستيغوصور بهذا الحجم والاكتمال».

وحدّدت الدار سعراً تقديرياً للهيكل العظمي 6 ملايين دولار، وهو من الأعلى سعراً في السوق، إلا أنّه يبقى بعيداً عن الرقم القياسي البالغ 31.8 مليون دولار الذي حققته عام 2020 في نيويورك عملية بيع «لتيرانوصور ريكس».

واكتُشف الهيكل العظمي لـ«أبيكس» في مايو 2022 على أرض يملكها عالم الإحاثة الشهير جايسن كوبر.

وعام 2022، ألغت دار «كريستيز» للمزادات عملية بيع هيكل عظمي يعود إلى تيرانوصور ريكس في هونغ كونغ، بسبب شكوك تمحورت حول أصالة المتحجّرة.

وثمة هياكل عظمية لديناصورات ستيغوصور معروضة في مختلف أنحاء العالم، لكنّ «أبيكس» أكبر بنسبة 30% من «سوفي»، الهيكل العظمي الأكثر اكتمالاً.