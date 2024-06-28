رسالة يأس كافكا في مزاد بعد 100 عام من وفاته

بسعر تقديري يصل إلى 114 ألف دولار وفي مزاد علني بعد 100 عام من وفاته، تُباع رسالة لفرانس كافكا يخبر فيها صديقاً بأنه لم يعد قادراً على الكتابة.

وكتب كافكا - أحد أعظم كتاب القرن الـ20 الشهير بأعمال مثل «المحاكمة» و«المسخ» - الرسالة إلى الشاعر والناشر النمساوي ألبرت إيرنشتاين، فيما يُعتقد أنه رد على طلب للإسهام في المجلة الأدبية «دي جيفيارتن».

وفي الرسالة المؤلفة من صفحة واحدة باللغة الألمانية والموقّعة باسم كافكا فقط، يقول الروائي المولود في براغ، إنه لم يكتب أي شيء منذ ثلاث سنوات.

وقالت دار مزادات سوثبي، إن الرسالة يُعتقد أنها كُتبت ما بين أبريل ويونيو 1920 تقريباً، في مصحة بميرانو شمال إيطاليا. وتم تشخيص إصابة كافكا بمرض السل عام 1917، وهو ما لم يناقشه في الرسالة.

وكتب كافكا، بحسب ترجمة للرسالة: «حين تسربت المخاوف إلى طبقة معينة من الكيان الداخلي، توقفت الكتابة والشكوى بوضوح، والواقع أن مقاومتي لم تكن قوية للغاية».

وتعرض دار سوثبي الرسالة في مزاد «كتب ومخطوطات وموسيقى من العصور الوسطى إلى الحديثة» الذي يستمر من 26 يونيو إلى 11 يوليو، بسعر يراوح بين 70 و90 ألف جنيه إسترليني (88445 دولاراً - 113715 دولاراً).

وقال جابرييل هيتون المتخصص في الكتب والمخطوطات في سوثبي لـ«رويترز»، إنها «رسالة مؤثرة جداً كتبها قرب نهاية حياته، يعبّر فيها عن يأسه من الكتابة مرة أخرى».

وأضاف: «كان ضعيفاً جسدياً للغاية، لكنه بدأ هذه المراسلات المكثفة جداً مع ميلينا (بولاكوفا - جيسينسكا)، هذا الحب الكبير في سنواته الأخيرة، الذي سيُشعل الإبداع لديه من جديد. على الرغم من أنه هنا في حالة من اليأس، فإنه كان في الواقع على وشك نوبة أخيرة من الكتابة الرائعة».

واستمر كافكا بعد ذلك، ليكتب «القلعة» و«فنان الجوع». وتوفي في الثالث من يونيو 1924 عن 40 عاماً، وأرسل إيرنشتاين الرسالة في نهاية المطاف إلى الفنانة دوللي بيروتز. وتباع الرسالة مع المظروف الذي استخدمه إيرنشتاين.