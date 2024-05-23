أطفال الإمارات يرسمون من أجل البيئة

احتفت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أمس، بالفائزين بالدورة 19 من مسابقة الرسم البيئي التي تلقت أعمالاً فنية ملهمة من طلاب مدارس مختلفة عبر الدولة، عكست وعيهم بقضايا البيئة، وأملهم في مستقبل مستدام.

وأظهرت المسابقة - التي شارك فيها أكثر من 445 ألفاً و441 طالباً وطالبة من 520 مدرسة على مستوى الدولة - التزام الطلاب بفهم ومعالجة التحديات البيئية، من خلال الفن.

وجرى تنظيم المسابقة عبر ثلاث فئات عمرية تناولت كل منها موضوعاً مختلفاً شمل «النسمات النقية»، و«النقل المستدام» و«تقليل النفايات - منافع لا حصر لها». وأشادت العضو المؤسس رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، حبيبة المرعشي بالتنوع الكبير في الأعمال المقدمة، التي شملت تصورات لمدن مستدامة ونظيفة، وحلولاً للتحديات المتعلقة بجودة الهواء واستدامة النقل، وأكدت أهمية تحفيز الطلاب على التفكير الإبداعي والنقدي حول تأثيرات أفعالهم في البيئة.

. 445 ألفاً و441 طالباً وطالبة شاركوا في المسابقة.