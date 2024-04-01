الأوروبيون يقدمون الساعات.. بدء التوقيت الصيفي

جرى تقديم الساعة في معظم الدول الأوروبية بمقدار ساعة واحدة، صباح أمس، مع انتقال القارة إلى التوقيت الصيفي. وقدمت الساعات في معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، بمقدار ساعة واحدة، ما يبشر بأمسيات أطول وأيام ذات نهار أطول، وهذا يعني أنه خلال الأشهر المقبلة، أن أجزاء من أوروبا ستكون وفقاً للتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، قبل العودة إلى توقيت وسط أوروبا في الخريف، عند إرجاع التوقيت ساعة إلى الوراء مرة أخرى في 27 أكتوبر المقبل.

وتتحول بريطانيا من جانبها من توقيت غرينتش إلى التوقيت الصيفي البريطاني، في حين يتحول شرق القارة من توقيت شرق أوروبا إلى التوقيت الصيفي لشرق أوروبا.

ومنذ اعتمادها في العديد من الدول الأوروبية، بدءاً من سبعينات القرن الماضي وحتى الآن، كانت تغييرات الساعة نصف السنوية في الأحد الأخير من شهر مارس وأكتوبر دائماً مثيرة للجدل.