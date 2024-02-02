هندية تحاول قتل زوجها بواسطة ثعبان سام

في حادثة مروعة في الهند، قامت امرأة هندية وصديقها بمحاولة قتل زوجها عن طريق إطلاق ثعبان سام عليه.

وقالت صحيفة «تايمز اوف انديا » إن الحادث حصل بعد مشاجرة بين الزوجين عندما ذهبت الزوجة لزيارة والديها، لكن زوجها قرر إعادتها إلى المنزل، وبعد مشادة حضر صديق الزوجة بشكل مفاجئ، وقاما معاً بالاعتداء عليه وحاولا خنقه، لكنه قاوم، وقرر صديق الزوجة محاولة قتله بإخراج ثعبان سام كان قد أحضره معه، وألقاه عليه، وهربا بعد التأكد من إصابته بلدغة مميتة.

وتمكّن الضحية من الاتصال بجيرانه وأصدقائه، الذين نقلوه إلى أقرب مستشفى، وتم إنقاذه.

وفتحت الشرطة تحقيقاً مع المتورطين بتهمة الشروع في القتل.