الصين تنجح باستنساخ سلالات أبقار مهددة بالانقراض

نجحت الصين في استنساخ أبقار تشانغمو وأبيجياتسا سلالتين مهددتين بالانقراض تعيشان في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم جنوب غربي البلاد، حسبما أعلن العلماء اليوم (الاثنين).

ووُلدت مؤخراً أربعة عجول ذكور من كل سلالة بمحافظة يونيانغ ببلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ما يمثل أول استنساخ ناجح في العالم للأبقار بمنطقة شيتسانغ. وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

يذكر ان صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية ذكرت أن علماء أحياء صينيين أجروا لأول مرة عملية استنساخ ناجحة لبقرة من سلالة هولستين عالية الإنتاجية قادرة على إنتاج 18 طنا من الحليب سنويا العام الماضي.

وأشارت الصحيفة الى ان علماء جامعة الشمال الشرقي للزراعة والغابات استنسخوا 3 عجول عن طريق نقل نويات الخلايا الجسدية.