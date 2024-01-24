عدم الذهاب إلى المدرسة يعادل تدخين 10 سجائر يومياً

كشفت دراسة جديدة عن أن كل عام تقضيه في المدرسة أو الجامعة يحسّن متوسط العمر المتوقع، في حين أن عدم الالتحاق بالمدرسة يكون مميتاً مثل التدخين أو الإفراط في شرب الكحول، وفقاً لأول بحث منهجي يربط بشكل مباشر التعليم بطول العمر.

وباستخدام أدلة من الدول الاصطناعية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكذلك الدول النامية مثل الصين والبرازيل، وجدت المراجعة أن خطر وفاة البالغين انخفض بنسبة 2 في المائة لكل عام في التعليم بدوام كامل، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وإكمال التعليم الابتدائي والثانوي والعالي يعادل تناول نظام غذائي صحي مدى الحياة، مما يقلل من خطر الوفاة بنسبة 34 في المائة مقارنةً بأولئك الذين لم يحصلوا على تعليم منظَّم، وفقاً لتحليل في مجلة «لانسيت» للصحة العامة.

على النقيض من ذلك، كان عدم الذهاب إلى المدرسة في أي وقت سيئاً لصحة البالغين مثل تناول خمسة مشروبات كحولية أو أكثر يومياً، أو تدخين 10 سجائر يومياً لمدة عقد من الزمن.

في حين أن فوائد التعليم على متوسط العمر المتوقع جرى الاعتراف بها منذ فترة طويلة، فإن المراجعة التي أجراها الأكاديميون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) وجامعة واشنطن في سياتل هي الأولى التي تحسب عدد سنوات التعليم وارتباطاته بالعمر المتوقع، وبتقليل معدل الوفيات.

ووصف نيل ديفيز، أستاذ الإحصاء الطبي في جامعة كوليدج لندن والخبير في الروابط بين التعليم والصحة، البحث بأنه «عمل مثير للإعجاب».

وأشار ديفيز إلى أن ارتفاع معدلات الغياب عن المدرسة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى فقدان الأطفال الفوائد الصحية المستقبلية، قائلاً: «من الجدير بالذكر أن زيادة معدلات الغياب عن المدرسة لها عواقب وخيمة تتجاوز تأثيرها في الصحة. لقد جرت دراسة العلاقة بين الوقت الذي نقضيه في التعليم والأرباح بشكل جيد للغاية، وهي قوية جداً. ومن المرجح أيضاً أن يكون الأمر أسوأ بالنسبة للطلاب الأكثر حرماناً».

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