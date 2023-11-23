حديقة أم الإمارات.. فعاليات ترتقي بصحة وحياة الإنسان

تستضيف حديقة أم الإمارات العديد من الأنشطة والمبادرات التي تعزز الصحة والعافية، وتغذي العقل والروح والجسد، وذلك انطلاقاً من التزامها بتحسين حياة أبناء المجتمع، حيث تنتظر الزوار باقة من العروض والأنشطة المتعلقة باللياقة البدنية، والتي تشمل جلسات التأمل والتمارين الرياضية الخارجية وأنشطة المشي على مسار المشي المخصص في الحديقة وغيرها الكثير.

يمكن للزوار المشاركة في جلسات التأمل المجانية التي يقدمها مركز «Inner Space» والتي تساعد في تعميق الشعور بالهدوء والاسترخاء.