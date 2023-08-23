انتحل شخصية أخيه المتوفي لـ 65 عاما

أُدين رجل اميركي بتهمة سرقة هوية شقيقه، وتهمتين بالاحتيال باعتماد جواز سفر مزيف، وتهمتين بالاحتيال على الضمان الاجتماعي، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر البريد وذلك بعد محاكمة استمرت يومين أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في بانجور.

ووفقا لسجلات المحكمة، التي نشرها موقع "جستيس غوف" الحكومي وتناقلتها وسائل الإعلام، فإنه ابتداء من منتصف الستينيات، انتحل نابليون جونزاليس، 86 عاما، هوية شقيقه غييرمو جونزاليس، الذي توفي وهو رضيع في عام 1939.



وعلى مر السنين، حصل جونزاليس على جوازات سفر متعددة تحمل اسم شقيقه. آخرها في أكتوبر 2017، بينها جواز السفر الذي استخدمه للسفر إلى كندا في يوليو 2018.

وفي عام 1981، تقدم غونزاليس بطلب للحصول على رقم ضمان اجتماعي باسم أخيه المتوفى وقدم طلبات للحصول على استحقاقات تقاعد الضمان الاجتماعي باسمه في عام 1999 وباسم الاخ في عام 2001.

وقام غونزاليس بجمع استحقاقات التقاعد بموجب كلتا الهويتين حتى مارس 2020، عندما طلب المحققون تعليق دفع الاستحقاقات إلى غييرمو غونزاليس في انتظار التحقيق. أرسل جونزاليس خطابًا بالبريد إلى إدارة الضمان الاجتماعي، موقعًا باسم غييرمو جونزاليس ورقم الضمان الاجتماعي المخصص لتلك الهوية، يطلب فيه توضيحًا للإيقاف. في الرسالة، طلب ردًا سريعًا، مدعيًا أنه بسبب استمرار جائحة كوفيد-19، تم حبسه في شقته، وأنه غير قادر على القيادة ويعتمد على الجيران للحصول على الطعام والمواد الأخرى.

حصل غونزاليس أيضًا على بطاقات هوية ولاية ماين بهويته الخاصة وهوية أخيه. وفي تصريحات مسجلة، ادعى جونزاليس أنه انتحل هوية شقيقه المتوفى بناءً على توجيهات مكتب التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية، وأنه سُمح له قانونًا باستخدام كلتا الهويتين.

ويواجه جونزاليس عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم الاحتيال في الضمان الاجتماعي، وما يصل إلى 10 سنوات بتهم الاحتيال في جواز السفر، وما يصل إلى 15 عامًا بتهمة سرقة الهوية، وما يصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال عبر البريد. ويواجه أيضًا غرامة تصل إلى 250 ألف دولار وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف عن جميع التهم الموجهة إليه. سيتم الحكم عليه بعد الانتهاء من تقرير التحقيق في الحضور من قبل مكتب المراقبة الأمريكي.

وقام كل من مكتب المفتش العام التابع لإدارة الضمان الاجتماعي، وخدمة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب ولاية مين لقسم الإنفاذ ومكافحة السرقة واللوائح بالتحقيق في هذه القضية الغريبة في طول مدتها. ولم يشرح الموقع كيف تم الشك في هوية الشقيق المتوفي، وبالتالي التوصل لفضح حيلة الأخ بعد 65 عاما من الاحتيال على الحكومة.