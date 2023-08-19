«برواز الشباب» يوثق إنجازات 100 موهوب إماراتي

تزامناً مع اليوم العالمي للشباب الذي احتفلت به الإمارات في 12 أغسطس الجاري، حقق مجموعة من شباب الإمارات إنجازاً جديداً من خلال مبادرة «برواز الشباب»، الذي يضم صوراً لـ100 شاب وشابة إماراتيين موهوبين، وُضعت صورهم على حائط مع إنجازاتهم المختلفة وتم عرضها في مركز مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في العين.

وأطلقـــت الشابــة الإماراتية أريـــام الكعبي، عضو في مجلس شباب مؤسســات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، المبادرة بمشاركة مساحة الخمسين لشباب العين، لتوثيق وإبراز إنجازات عدد من الشباب الموهوب. وقالت أريام الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»: «انطلاقاً من استراتيجية مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، نسعى نحن أعضاء المجلس لتحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية التي من خلالها يتم توسيع مفهوم الروح الشبابية والتعاون كفريق واحد، حيث تم العمل على برواز الشباب احتفاءً بإنجازات شباب الإمارات الموهوبين في شتى المجالات».

وأضافت: «أسعى من خلال المبادرة إلى تمكين الطاقات الشبابية والاستثمار في العقول»، موضحة أن «برواز الشباب إنجاز غير مسبوق بـ100 برواز على حائط واحد يحتوي على صور أهم الشخصيات الشبابية التي لديها إنجازات كثيرة».

وأشارت أريام إلى دور الشباب البارز في تنفيذ هذه الفكرة، حيث أكدت أن تعاون شباب الإمارات وتوظيفهم لمهاراتهم هو أساس نجاح هذه المبادرة، حيث تكوّن فريق عمل المبادرة من: نهيان المسكري، وفاطمة الحمادي، وحامد البلوشي، واليازيه، والمهره العامري، ومهره البلوشي، وإبراهيم البلوشي.

وقال رئيس المجلس محمد النعيمي: «تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تمكين الشباب وإعطائهم الفرصة للمشاركة في القضايا العالمية، وإنها تعبر عن إيماننا بأهمية دور الشباب كقادة مستقلين في دولة الإمارات».