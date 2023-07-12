تعرف إلى أسباب ارتفاع ضغط الدم وتفاقمه

أشارت الدكتورة سفيتلانا بيازروفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية أن سوء التغذية والتدخين والمشروبات الكحولية عادات سيئة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأشارت الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن ارتفاع مستوى ضغط الدم هو أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية انتشارا، ويتميز بالارتفاع الدائم والمستمر لمستوى ضغط الدم الشرياني، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأضافت "يمكن أن تسبب عوامل مختلفة ارتفاع مستوى ضغط الدم بما فيها التقدم في العمر. أما العوامل الأخرى فتشمل الاستعداد الوراثي، وسوء التغذية، ونمط الحياة الخامل، والوزن الزائد، والسمنة، والتدخين، والكحول، والأمراض المصاحبة (كأمراض الكلى، وأمراض الغدد الصماء والسكري وقصور الغدة الدرقية وأمراض أخرى مرتبطة بعمل القلب والأوعية الدموية)".

ووفقا لها، لا تصاحب ارتفاعَ مستوى ضغط الدم دائما أعراضٌ مثل الصداع والغثيان والدوخة والخفقان، حتى أن بعض الأشخاص لا يشعرون بأنهم يعانون منه.

وقالت: "ارتفاع مستوى ضغط الدم مرض خطير، لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وقصور القلب المزمن وأمراض الكلى وغيرها".

وأشارت الطبيبة، إلى أن الكثيرين يعتقدون أن ارتفاع مستوى ضغط الدم هو مرض المسنين. ولكن اتضح أن الشباب أيضا قد يعانون منه. ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية أصبح هذا المرض أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم، حيث تضاعف عدد المصابين به في الفئة العمرية 30-79 عاما.