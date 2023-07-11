لبنان ..تحرك رسمي بعد فيديو صادم لتعنيف وضرب أطفال في حضانة

اتخذت السلطات اللبنانية، مساء الإثنين، قرارا بإغلاق حضانة الأطفال التي صور فيها فيديو يظهر تعرض أطفال للضرب والتعنيف بداخلها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة، فإنه "بناء على قرار وزير الصحة إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف أطفال في حضانة بمنطقة المتن الشمالي، تم التواصل مع قائم مقام المتن مارلين حداد لإجراء المقتضى القانوني حيث تم إقفال الحضانة بالشمع الأحمر".

ودعا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إلى "إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين"، مؤكدا أن "الإقفال لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر".

وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو صادم من داخل الحضانة يظهر إحدى العاملات وهي تعنف وتضرب الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم السنة.

وأحدث الفيديو حالة من الغضب عمت الشارع اللبناني، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق مالكة الحضانة والعاملات بداخلها.

وأظهر الفيديو عاملة تضرب طفلة لم تتجاوز السنة من عمرها على رأسها بقوة لإرغامها على أكل الطعام، كما يظهر الفيديو تعرض العاملة لأطفال آخرين بالضرب.