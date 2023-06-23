احتفظ بجثة صديقه عامين في ثلاجة لاستخدام بطاقاته الائتمانية

أقر رجل بريطاني بأنه احتفظ بجثة صديقه المتوفي في ثلاجة شقته لمدة عامين، استخدم خلالهما بطاقة الأخير الائتمانية لشراء حاجيات وسحب وتحويل المال لحسابه الشخصي.

وتشارك الصديقان داميون جونسون ( 52 عامًا)، وجون وينرايت( 71 عامًا)، شقة في وسط برمنغهام (المملكة المتحدة) حتى وفاة الرجل الأكبر سنًا لأسباب غير معروفة في عام 2018.

ولكن داميون فضل وضع صديقه في ثلاجة المنزل بدل دفنه، مستفيدا من رصيده المصرفي لمدة عامين، حيث لم يتم اكتشاف جثة وينرايت في الثلاجة حتى أغسطس 2020 - بعد عامين من وفاته.

وأثناء مثوله أمام القاضي، اعترف داميون بعدم الدفن القانوني واللائق لجثة صديقه بين 1 سبتمبر 2018 و 22 أغسطس 2020.

ومع ذلك، فقد دافع بأنه غير مذنب في ثلاث تهم إضافية تتعلق بالاحتيال، مرتبطة باستخدام بطاقته المصرفية في مناسبات متكررة لدفع ثمن البضائع، وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، وتحويل الأموال من حساب صديقه المصرفي إلى حسابه.

وردا على سؤال من القاضي عن دفاع موكله عن تهم الاحتيال، قال محاميه مدافعًا أن موكله "يقول إنه لم يتصرف بطريقة غير شريفة، أي أنه يؤكد أنه يحق له الحصول على الأموال الموجودة في حساب السيد وينرايت.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" أنه أثناء دخول المتهم قفص الاتهام في قاعة المحكمة الأولى، سأله ضابط عما إذا كان متوترًا ، فأجابه بأنه "مرعوب".

وباعتبار أن المحاكمة لن تجري قبل شهر يونيو تم الإفراج عن الرجل بكفالة.