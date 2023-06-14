والد نيرة أشرف يوجه رسالة لها في يوم إعدام قاتلها

وجه والد الطالبة نيرة أشرف، رسالة لابنته عقِب تنفيذ حكم الإعدام في قاتلها محمد عادل، داعيا إياها أن ترتاح داخل قبرها بعد تحقيق القصاص العادل من المتهم، موضحا أنه سيستقبل عددا من أقاربه وأحباب الأسرة من أجل الاحتفال بتحقيق القصاص العادل.

وأضاف قائلا: نامي وارتاحي في تربتك يا بنتي.. ربنا جابلك حقك والقضاء المصري.. هنتجع أنا وحبايبي في الذكرى السنوية لوفاتها.. واحتفالا برجوع حقها.. هو اتعدم.. لكن نيرة مش هترجع.. الله يرحمها.. وحقها رجع.

وأوضح والد نيرة أشرف، أنه طوال عام من الواقعة لم يجرؤ على مشاهدة فيديو الجريمة، لكن الصدفة وحدها دفعته لمشاهدة مقطع الفيديو وهو ما تسبب في أذى نفسي له، لافتا إلى أن المتهم سيلقى جزاءه في الآخرة بعدما حصل على القصاص في الدنيا.

وتابع قائلا: بقول للمتهم: أخدت القصاص في الدنيا.. وفي الآخرة هتعرف عقاب عملتك في الطفلة دي.. بقالي سنة ما شوفتش فيديو الواقعة.. وامبارح بس شوفته بعد سنة من الواقعة.. اللي بيدافع عن المتهم مأجور وفيه فلوس بتندفع ليهم.. والفلوس مش هتنفعكم.. صحيت على تليفونات كتير من الناس.. ولما فتحت النت لقيت خبر إعدامه.. جالي تهنئة من العرب من دول كتير ومنها أستراليا والمغرب والسعودية وغيرها.

ونفذت الجهات المعنية صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على المتهم بقتل نيرة أشرف، في حادثة أليمة هزت الرأي العام في مصر والعالم العربي.