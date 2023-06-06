مصر.. فنان مشهور يتعرض لعملية نصب

تعرض الفنان المصري صبري عبد المنعم لعملية نصب من أحد الأشخاص وسيدة، من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة، وذلك كما ذكرت وسائل اعلام مصرية.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تعرض الفنان لعملية النصب موضحة أن رجال مباحث قسم شرطة المقطم من خلال التعامل الفني اكتشفوا أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 10 أشخاص، وتمكنت المباحث من ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب توكيل محرر من الضحية مقابل مبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال الفنان صبري عبدالمنعم، والذي أفاد في أقواله بأن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع "مليون و900 ألف جنيه".

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى حررت له شيكا بنكيا "بدون رصيد" بالمبلغ المتفق عليه "36 ألف دولار"، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن احدى المتهمين نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

واستدعت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة صباح أمس، الفنان صبري عبد المنعم، لمواجهته بالمتهمين بالنصب عليه في شقة يملكها.



وقال محامي الفنان صبري عبد المنعم، أن موكله تم مواجهته بـ9 متهمين وتعرف عليهم ووجه لهم تهمة النصب، لافتا إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في النصب والإحتيال.



وأضاف محامي الضحية، أنه قدم الدفوع الى جهات التحقيق التي تثب تعرض موكله الفنان صبري عبد المنعم لعملية النصب من قبل المتهمين، وطالب بتمكين موكله من الشقة.



وكان محامي الفنان كشف عن مفاجأة، مفادها أن أحد المتهمين الثلاثة الجدد الذين تم حبسهم من قبل النيابة العامة، صديق شخصي للضحية منذ 15 سنة، وهو كاتب ومؤلف، وكان دوره في الجريمة أنه الوسيط بين الفنان عبد المنعم والمتهمين.



وأضاف المحامي أن موكله طلب من صديقه أن يوفر مشترى للشقة، فاستغل المتهم علاقة الصداقة والثقة بينهما، وخطط لعملية النصب.



كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس 3 متهمين جدد فى واقعة النصب على الفنان صبرى عبد المنعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المقطم، بسرعة ضبط وإحضار 7 متهمين آخرين، حيث تبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في النصب.



كما أمرت النيابة باستدعاء الشخص المقيم بالشقة محل واقعة النصب - المشتري الثاني- يعمل بمهنة المحاماة، لسؤاله حول الواقعة والتأكد من اشتراكه مع المتهمين في الواقعة من عدمه.



وجدد قاضي المعارضات حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه المتهمة الأولى والثاني بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتي تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة ، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.