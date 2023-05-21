نجاة مسن من انفجار هاتفه المحمول داخل جيب قميصه (فيديو)

نجا رجل مسن من انفجار مفاجئ لهاتفه المحمول داخل جيب قميصه، ليجد دون سابق إنذار النيران وهي تشتعل في ملابسه التي يرتديها.

وتمكنت كاميرات المراقبة المثبتة في المكان المتواجد به الراجل، من تسجيل لحظات الرعب التي عاشها المسن، محاولا التخلص من النيران المشتعله في ملابسه قبل أن يهب إليه رجل لمساعدته، فيما وقعت الحادثة في مدينة كيرالا في الهند، وذلك وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية لموقع صحيفة "هسبريس" المغربية.

ويذكر أنه وفي حادثة مشابهة، توفي فتى عراقي يبلغ من العمر 16 عاما، العام الماضي، في إحدى قرى منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، جراء انفجار هاتفه المحمول وهو نائم.

وكان وسام محمد قد قام بتوصيل هاتفه المحمول بالشاحن ووضعه تحت وسادته، قبل خلوده للنوم لكن الهاتف انفجر في ساعة متأخرة من الليل، مما أدى لإصابة الفتى بحروق بالغة ونقله لأحد المستشفيات لكنه فارق الحياة بسبب شدة حروقه.

وتتعدد أسباب انفجار بطارية الهاتف الذكي، والتي ظهرت بكثرة مؤخرا، فمن الممكن أن يكون السبب الرئيسي وراء انفجار بطارية الهاتف المحمول عيوب التصنيع.

كما توجد العديد من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تتسبب في ذلك، من بينها الشحن الزائد، أو التلف، أو سوء التصنيع والحرارة الخارجية، واستخدام الهاتف أثناء الشحن.