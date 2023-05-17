نجمة «تواصل اجتماعي» تحتال «رومانسيا» على عجائز بمليوني دولار

سلمت بريطانيا مؤثرة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي للولايات المتحدة بعد تهم بالاحتيال الرومانسي، وصلت إلى مليوني دولار طالت مواطنين أمريكيين وصفتهم وسائل الإعلام بكون معظمهم من الرجال الكبار في السن والمنعزلين.

وكانت المؤثرة الملقبة بمنى فايز مونتراج جمعت أكثر من 4 ملايين متابع على صفحتها بموقع إنستغرام، متظاهرة بالزواج من ضحية واحدة على الأقل بإرسال وثيقة زواج مزيفة.

وقال موقع «اندي» أنه منذ عام 2013 إلى عام 2019، قامت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا بالاحتيال على المعجبين، حيث تبين لاحقا أنها كانت عضوًا في مؤسسة إجرامية مقرها غرب إفريقيا، وفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك.

ووفقا لذات المصدر فإن تلك المؤسسة ارتكبت سلسلة من الأعمال الاحتيالية ضد أشخاص في أمريكا، بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية تلك.

وتمت عمليات الاحتيال من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي التي دفعت الضحايا إلى الاعتقاد بأنهم كانوا على علاقة عاطفية مع المؤثرة، حتى يقومون بتحويل الأموال بذرائع كاذبة.

وفي إحدى الحالات، زُعم أن مونتراج كان لديها ضحية أرسلت 89 دولاراًعبر 82 عملية تحويل مع ادعاءات أن «المساعدات» كانت لدعم مزرعة والدها في غانا، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأضاف مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول مايكل ج.دريسكول: «لقد شاركت مونتراج في العديد من عمليات الاحتيال الرومانسية - غالبًا ما تستهدف الضحايا المسنين - مما جعل أكثر من مليوني دولار من الأموال الاحتيالية تحت سيطرتها»

وحذر دريسكول من خطورة الحيل الرومانسية - خاصة تلك التي تستهدف كبار السن الأفراد – معتبر أنها «مصدر قلق كبير.»