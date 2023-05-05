أجمل وكر للصقور.. مسابقة تحتفي بالأصالة

لتشجيع الحِرفيين والمبدعين في صناعة أدوات ومعدات الصقارة، أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مسابقة «أجمل وأفضل وكر تقليدي للصقور» للمرة الأولى، لما يمثله وكر الصقر من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة.

وينظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة الـ20 من معرض 2023، خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس المقبل.

وستتألف لجنة تحكيم المسابقة من خبراء متخصصين في قطاع الصقارة ومعداتها، ومن أعضاء في نادي صقاري الإمارات. وتتمثل المعايير المعتمدة في التقييم: «كفاءة ومدى فائدة الوكر المُصنع للطير، بحيث يشعر بالراحة، والمظهر الجمالي العام، ومدى جودة المواد المصنّع منها، وأن يكون السعر مناسباً، أي عدم المبالغة في ثمنه، علاوة على الصورة الجمالية من الناحية التراثية». وتقتصر المشاركة على مصنّعي الأوكار التقليدية للصقور بشكل يدوي.

ويُعدّ الوكر إحدى أدوات الصقارة، ويصنع من الخشب أو المعدن بشكل أسطواني، بحيث ينتهي في الأعلى بسطح عريض مستو، ويغطى بالجلد أو اللباد أو السجاد أو العشب الاصطناعي ليكون مريحاً، ويُدق في أسفل العمود مسمار يغرز في الرمل أو التربة لتثبيته، وضمان وقوف الصقر عليه براحة وثبات فترة طويلة.

ورغم تعدد أشكاله ومواد تصنيعه، فإنه تبقى للوكر التقليدي الخشبي جمالية خاصة تعبّر عن الموروث الأصيل لتربية الصقور والقنص بها.