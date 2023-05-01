خطط إيلون ماسك المثيرة للجدل مستمرة.. ادفع واقرأ

أعلن رجل الأعمال، إيلون ماسك، أول من أمس، عن خطة لمنصة «تويتر» تسمح لناشري الوسائل الإعلامية بتقاضي بدل من المستخدمين على أساس قراءة كل مقالة على حدة وبنقرة واحدة.

وقال الملياردير على «تويتر»: «هذا يمكّن المستخدمين الذين لم يشتركوا شهرياً بدفع بدل أعلى مقابل قراءة كل مقالة بشكل عابر»، مضيفاً: «يجب أن يشكل هذا مكسباً رئيساً للمؤسسات الإعلامية والجمهور على حد سواء».

وأشار إلى أن الخطة ستبدأ بالظهور الشهر المقبل، لكنه لم يعط تفاصيل عن الأسعار بشكل دقيق أو النسبة التي ستتقاضاها منصة «تويتر».

ويأتي الإعلان بينما يكافح ماسك لجعل «تويتر» مربحاً وسط خطط مثيرة للجدل.

وتكافح المؤسسات الإعلامية منذ مدة طويلة لوضع خطط اشتراك تعود عليها بما يغطي تكاليف تشغيلها، رغم اعتياد القرّاء على الأخبار المجانية على الإنترنت.

والتحدي الذي يواجهه ماسك هو كيفية جعل مقاربة الدفع الجزئي مقابل المحتوى ناجحة حيث فشل الآخرون.

وأورد الصحافي البريطاني، جيمس بول، في مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» سلسلة مشكلات تعترض الدفع الجزئي، وهي فكرة على حد قوله: «راودت بالتأكيد كبار الناشرين في أنحاء العالم».

فالعديد من المستخدمين سيبتعدون فوراً ما إن يصطدموا بنظام دفع للقراءة، والناشرون يفضلون «إلى حد كبير» تسجيل مشتركين دائمين، لأن ذلك يحقق لهم عائدات من الإعلانات أكثر بكثير من 20 سنتاً أو نحو ذلك مقابل قراءة كل مقالة.

وأثار البعض اعتراضات، إذ اعتبروا أن القراءة على أساس كل مقالة ستشجع «طُعم النقرة» لاجتذاب القرّاء بعناوين خادعة. لكن آخرين كان رد فعلهم إيجابياً حيال الخطة.