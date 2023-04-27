«الصحة العالمية» تُحذر من دواء للسعال مصنوع في الهند

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم العثور على مجموعة من أدوية الشراب الملوثة والمصنوعة في الهند، تحديداً في جزر مارشال وميكرونيزيا.



وحذرت المنظمة من أن العينات المختبرة من شراب «غيوفينسين تي جي» لعلاج السعال، التي تصنعها شركة «كيو بي فارماشيم» أظهرت «كميات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول»، وكلا المركبين سام للبشر ويمكن أن يكونا قاتلين إذا تم تناولهما.



ولم يحدد بيان منظمة الصحة العالمية ما إذا كان أي شخص قد أُصيب بالمرض.



يأتي التحذير الأخير بعد شهور من ربط منظمة الصحة العالمية بين أدوية السعال الأخرى المصنوعة في الهند ووفيات الأطفال في غامبيا وأوزبكستان. وكانت المنظمة قد أصدرت تنبيهاً عالمياً في أكتوبر الماضي بشأن أدوية للسعال يُحتمل ارتباطها -حسب المنظمة- بوفاة 66 طفلاً في غامبيا.



وفي السياق، يقول سودهير باتاك، العضو المنتدب لشركة «كيو بي فارماشيم»، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الشركة قامت بتصدير مجموعة من 18346 زجاجة إلى كمبوديا بعد الحصول على جميع الأذونات التنظيمية اللازمة. وتابع أنه لا يعرف كيف وصل المنتج إلى جزر مارشال وميكرونيزيا.



وقال بيان منظمة الصحة العالمية إن المنتج، الذي يستخدم لتخفيف احتقان الصدر وأعراض السعال، اختبرته هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية.

ويتم تسويق الشراب بواسطة شركة «تريليوم فارما»، ومقرها في ولاية هاريانا.



وأضاف بيان المنظمة أنه «لم تقدم الشركة المصنِّعة ولا جهة التسويق ضمانات لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة وجودة هذه المنتجات».



