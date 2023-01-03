1761 مرشحاً لجائزة العويس الثقافية

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن إغلاق باب الترشح للدورة الـ18 (2022 ـ 2023) من جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في نهاية ديسمبر الماضي.

وتقدم إلى الجائزة 1761 مرشحاً في جميع الحقول (في حقل الشعر 226 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 490 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 290 مرشحاً، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية 485 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 270 مرشحاً).

وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 101 أديب وكاتب ومفكر عربي، فضلاً عن خمس مؤسسات ثقافية مرموقة أسهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 251 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية، وستبدأ لجان تحكيم الجائزة عملها قريباً، إذ يجري التحكيم في جو من النزاهة والموضوعية والسرية التي تميزت بها جائزة سلطان بن علي العويس في جميع دوراتها السابقة، والتي وضعتها موضع تقدير واحترام المثقفين داخل الوطن العربي وخارجه، ويُعد الفوز بإحدى جوائزها قيمة كبيرة مادياً ومعنوياً.

وكانت المؤسسة قد أرسلت أكثر من 6000 دعوة للترشيح، إضافة إلى أكثر من 6000 مطوية معلومات عن المؤسسة والجائزة إلى معظم الجامعات، والأكاديميات، والمؤسسات الثقافية، والروابط، والأسر والاتحادات الأدبية، ودور النشر وغيرها من مؤسسات الفكر والثقافة للتقدم إلى الدورة الـ18.