أمريكي يفجر مفاجأة في حفل زفافه.. وصل إلى العرس بسيارة نقل الموتى

تعرَّض عريس أمريكي لانتقادات قاسية، بعد انتشار فيديو له عبر "تيك توك"، يظهر خلاله وهو يصل مراسم زفافه بطريقة "غير اعتيادية".

ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية فإن أحد أصدقاء العريس التقط فيديو، أظهر فيه لحظة وصول العريس إلى حفل زفافه الذي أقيم الأسبوع الماضي، بتابوت أسود.

وقال صديق العريس في تعليقه على الصور "هل هذه جنازة؟ لا، إنها الطريقة التي قرر بها صديقي الدخول بها إلى حفل زفافه".

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على "تيك توك"، ومدته 59 دقيقة، مشاهد من حفل الزفاف، الذي أقيم في الهواء الطلق، حيث تصل سيارة نقل الموتى، ليسارع أصدقاء العريس لفتح بابها الخلفي، وإنزال تابوت أسود، على أنغام موسيقى في الخلفية.

ويحمل الأصدقاء التابوت ويسيرون على طول المَمْشى، حتى يصلوا إلى العروس، فيخرج العريس من داخل التابوت، لتقديم نذور الزواج.

وخلال الفيديو، تبدو الصدمة واضحة على ملامح عدد من المدعوين، الذين استغربوا طريقة العريس في الوصول إلى زفافه.

وحقق الفيديو عبر موقع "تيك توك" أكثر من 6.8 مليون مشاهدة، والآلاف من التعليقات التي انتقدت تصرفاته.

ودعا أحد المتفاعلين مع الفيديو العريس أن يطلّق عروسته، معللاً سبب ذلك بأنه "لا يحترم مراسم حفل زفافه".

واعتبر متفاعل ثان أن العريس يسخر من مراسم حفلات الزفاف.

بينما دافع متفاعل ثالث عن العريس بالقول "التفسير الوحيد لوصوله لزفافه بتابوت، هو أنه يرى أن الحياة لم تكن تستحق العيش حتى قابل عروسَه".

وقال آخر "أفسر سلوكه على أنه يريد توصيل رسالة إلى عروسِه مفادها "لقد كنت ميتًا قبل أن ألتقي بكِ"، أو "حياتي لم تبدأ حقًّا حتى التقيت بكِ".

من جهتها شاركت منظمة حفلات زفاف أمريكية تدعى "كاسيا" مقطع الفيديو عبر صفحتها في "تيك توك"، معلقة "ماذا ستفعل إذا اختار شريكك السير في ممشى العرسان بهذه الطريقة؟

ورد أحد المتفاعلين عليها بالقول: "لست من محبي المزاح في حفلات الزفاف، لأن الزواج مقدس".