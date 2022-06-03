بحث عن أمه التي لا يعرفها 20 عاماً.. ليكتشف انها زميلته في العمل وعلى بعد خطوات منه !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اكتشف شاب أن أمه التي فارقته قبل 20 سنة هي زميلته في العمل !

وأوضح الشاب، الذي يقيم في ولاية يوتا الأمريكية، كيفية اجتماعه بوالدته من خلال رسالة على «فيسبوك»، ليكتشف لاحقاً أنهما يعملان في المستشفى نفسه أيضاً.

وناقش بنيامين هولبيرغ تبنيه خلال مقابلة أجريت معه، متذكراً كيف أخبره والداه بالتبني بريان وأنجيلا، في سن مبكرة، عن والدته البيولوجية، هولي شيرر.

وأوضح: «لقد كانت دائماً محادثة إيجابية للغاية...كان والداي يعبران عن امتناننا لهولي، وكنت أتحدث بنفسي عن مدى شوقي لمقابلتها يوماً ما».

ووفقاً لشيرر، فإنه بالرغم من أنها عرضت طفلها للتبني عندما كانت مراهقة، استمرت في التفكير فيه.

وقالت: «كان دائماً في بالي. خاصة في أيام العطلات وعيد ميلاده».

وأشارت إلى أنه بمجرد توقف أنجيلا وبريان عن إرسال الرسائل والصور، وإغلاق وكالة التبني في عام 2014، وجدت صفحة بنيامين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ثلاث سنوات.

وتتذكر قائلةً: «كان عمره 18 عاماً عندما وجدته وكنت مترددة جداً...كان لديه الكثير من الأحداث في حياته. آخر شيء أردت القيام به هو إلقاء نفسي في عالمه؛ لذلك شاهدته من بعيد».

ومع ذلك، قال الشاب إنه قضى بالفعل سنوات في محاولة العثور على والديه البيولوجيين، حيث كتب رسائل، وتواصل مع المكاتب المخصصة بسجلات التبني، وأجرى اختبار الحمض النووي.

وفي نوفمبر الماضي، تلقى رسالة من شخص يتمنى له عيد ميلاد سعيداً، وعندما طلب من هذا الشخص أن يكشف عن هويته، اكتشف أن الرسالة قادمة من أمه البيولوجية.

وقال: «بدأت بالبكاء...كانت كلها مشاعر إيجابية للغاية. لكن بالنسبة إليَّ، هذا هو اليوم الذي انتظرته لمدة 20 عاماً من حياتي».

وبعد وقت قصير من تبادل الرسائل، قالت شيرر إن بنيامين طلب الاجتماع «على الفور»، لذا جمعا عائلتهما معاً لتناول العشاء. بعد لقاء أنجيلا وبريان، كان لدى شيرر لقاء عاطفي مع ابنها البيولوجي.

واكتشفت شيرر وابنها أيضاً أنه على مدى العامين الماضيين، عمل كلاهما في مستشفى سانت مارك التابع لشركة «إتش سي إيه» للرعاية الصحية في مدينة سولت ليك، حيث كان المتطوع البالغ من العمر 20 عاماً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، بينما عملت والدته مساعدة طبية في مركز القلب.

وقالت شيرر: «كل صباح، كنت أدخل من خلال جناح الولادة لأذهب إلى العمل، لذلك مررت مباشرة من مكان عمله كل يوم. أوقفنا سيارتنا في المرأب نفسه، وكان من الممكن أن نوجد في الطابق نفسه، ولم يكن لدينا أي فكرة أننا كنا قريبين جداً بعضنا من بعض».

وأشار بنيامين إلى أنه منذ لقائه بشيرر لأول مرة، يحاول رؤيتها مرة واحدة في الأسبوع، وظل على اتصال بأطفالها، أي إخوته غير الأشقاء.

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