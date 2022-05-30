مصر.. العثور على 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثر أهالي قرية مصرية، على جثمان 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بالقرية.

وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بالعثور على جثمان 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم نقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى مشرحة المستشفى وتم فرض كردون أمني على المنطقة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة الدقهلية أن والدة الأطفال الثلاثة الذين تم العثور على جثامينهم مذبوحين داخل منزلهم، حاولت الانتحار قبل العثور على جثامين الأطفال الثلاثة بدقائق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية أن السيدة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها أسفل جرار زراعي بجوار كوبري الحاج حامد، ولكن الأهالي نجحوا في إنقاذها، ليفاجئوا بعدها بدقائق بالعثور على جثامين أطفالها الثلاثة مذبوحين داخل منزلهم بالقرية.

وما زالت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الدقهلية، تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها، كما تم نقل الأم إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الطبية لها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news