فترة حضانة جدري القرود تتراوح بين 4 و5 أيام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل بمصر، إن زيادة حالات الإصابات بمرض الجدري القردة في الأيام الماضية كانت زيادة طفيفة.

وأضاف أن الفيروس ينتقل بين فئات عمرية مختلفة معظمهم بالغين، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية دعت لاجتماع طارئ يوم الجمعة الماضية كما دعت لفحص جينات المرض.

وأضاف الشبيني، أن الإصابات التي تم رصدها موجودة في أميركا و١٢ دولة أوروبية.

وذكر الشبيني أن معدل انتشار هذا المرض بطيء مقارنة بفيروس كورونا، فمعدل العدوى فيه واحد لكل ٥٠ مصابًا، وأوضح أن الجسم يتغلب على هذا المرض خلال أربع أسابيع في حالة أن المصاب ليس لديه مشاكل صحية أخرى، مؤكدًا أن قوة جهاز المناعة وعدم وجود أمراض مزمنة تساعد على الشفاء من هذا المرض.

وأضاف الشبيني، أن موطن المرض الأول في وسط وغرب إفريقيا ونيجيريا، وأسباب العدوى فيه من التلوث والجروح والرذاذ وهو فيروس غير متواجد في الهواء ولا ينتقل عن طريق النفس، منوهًا إلى أن الأبحاث أثبتت أن لقاحات الجدري المائي فعالة في حالة جدري القرود بنسبة 85%، لافتًا إلى أن فترة حضانة جدري القرود تتراوح ما بين 4 لـ5 أيام.

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