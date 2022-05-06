هدية الملياردير جون دوير إلى جامعة ستانفورد.. كُلّية للاستدامة

المصدر: واشنطن ■ رويترز

تسلمت جامعة ستانفورد 1.1 مليار دولار، في أكبر منحة تحصل عليها على الإطلاق، من الملياردير جون دوير، لتمويل كلية جديدة تركز على تغيّر المناخ، فيما أثار جدلاً حول ما إذا كانت تبرعات المليارديرات كافية لمكافحة أزمة المناخ.

وقالت الجامعة، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، في بيان أول من أمس: «ستُفتتح أول كلية جديدة في جامعة ستانفورد منذ 70 عاماً في خريف هذا العام باسم كلية ستانفورد دوير للاستدامة، في لفتة تكريم بعد هدية بقيمة 1.1 مليار دولار من جون و(زوجته) آن دوير، وهي أكبر (منحة) في تاريخ الجامعة».

وقال دوير لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة نشرت أول من أمس: إن «المناخ والاستدامة سيكونان علم الكمبيوتر الجديد».

وجمع دوير ثروته التي تقدّر بأكثر من 11 مليار دولار عبر الاستثمار في شركات التكنولوجيا، مثل غوغل التابعة لألفابت وموقع أمازون.

ودوير من بين عدد من المليارديرات، ومن بينهم جيف بيزوس ومايكل بلومبرغ، الذين تبرعوا في السنوات الأخيرة بأموال لمكافحة تغير المناخ.

وقال خبراء إن أزمة المناخ لا ينبغي أن تعتمد على الأعمال الخيرية لأصحاب المليارات، وإن من الواجب على الحكومات إنشاء أنظمة ضريبية مناسبة لضمان أن يدفع المليارديرات نصيبهم العادل.

وهذه المنحة هي الأكبر على الإطلاق لجامعة بهدف إنشاء كلية جديدة، وهي ثاني أكبر هدية لمؤسسة أكاديمية، بحسب دورية «كرونيكل أوف هاير إديوكيشن».

وتم تعيين آرون ماجومدار، الذي قدّم المشورة لإدارتي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والرئيس الحالي جو بايدن حول قضايا الطاقة، أول عميد للكلية التي ستُفتتح الخريف المقبل.

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