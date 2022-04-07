«مائدة افطار شعبية»... أسرة «فتاة المول» تحتفل بالقصاص من قتلة نجلاء

المصدر: موقع الامارات اليوم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها النهائي المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله التي عرفت قضيتها إعلاميا «فتاة المول»، بالإعدام بحق المتهم الأول والثالث، والحبس 15 عامًا للمتهم الثاني.

وفور صدور الحكم تعالت أصوات والدة المجني عليها ضحية غدر الصحاب والشهيرة بـ فتاة المول بكفر الدوار، فرحًا بالحكم مرددةً: يحيا العدل.. حقك رجعك يا بنتي.. ارتاحي يا حبيبتي، كما سجدت والدة المجني عليها داخل قاعة المحكمة فرحًا بالحكم ضد المتهمين، وتواجد عدد كبير من أسرة الفتاة أمام المحكمة، للتعبير عن فرحتهم وسط هتافات للقضاء المصري، بحسب عدد من الصحف المحلية.

وأعدت أسرة نجلاء نعمة الله، مائدة إفطار شعبية أمام منزلها بمسقط رأسها احتفالًا بتأييد حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين اللذين أقدما على قتلها.

وأعربت أسرة نجلاء نعمة الله، ضحية غدر الصحاب والشهيرة بفتاة المول بكفر الدوار، عن سعادتهم الغامرة بعد صدور الحكم بحق المتهمين، مؤكدين أن اليوم يمثل عيدًا لهم خاصة بعد تحقيق العدالة.

وقدم فريق الدفاع عن المتهمة، طلبا إلى هيئة المحكمة لعرضها على لجنة مختصة من الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية، من كلية الطب جامعة الإسكندرية، للكشف على المجني عليها، بادعاء أنها كانت تعاني ظروف نفسية سيئة، وكانت تتلقى العلاج قبل ارتكاب الجريمة، وأنها وقعت تحت تأثير خارج عن إرادتها لارتكاب الجريمة.



قبل أن تصدر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد على سكيكر، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، الحكم النهائي ضد المتهمين بقتل فتاة المول، بعد أخذ الرأي الشرعي من المفتي، بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول والثالث، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة 15 عامًا.

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