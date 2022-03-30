دراسة:ارتفاع درجة الحرارة يزيد خطر وفاة الرجال بأمراض القلب

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

وجدت نتائج الدراسة، التي أجرتها جامعة تورنتو بناء على بيانات من مكتب الإحصاء الوطني، أن ارتفاع درجة الحرارة بدرجة واحدة مئوية يعادل زيادة بنسبة 3٪ في خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما و يزول الخطر بمجرد أن يجاوز الرجال سن 64.

وخلصت الدراسة إلى أن "النتائج الحالية يجب أن تحفز تحقيقا مشابها للتعرض ومعدلات الأحداث في مناطق خط العرض الوسطى المكتظة بالسكان إلى مناطق خطوط العرض العالية. وبالنظر إلى الاحتمالية المتزايدة لفصول الصيف القاسية في غرب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تدعو نتائجنا إلى اتخاذ مبادرات وقائية لصحة السكان وسياسات حضرية جديدة تهدف إلى الحد من المخاطر المستقبلية لأمراض القلب والأوعية الدموية" حسب ما نُشرته مجلة BMJ Open،

​ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية تشير الإحصاءات إلى موت شخص ما بسبب أمراض القلب أو الدورة الدموية كل ثلاث دقائق .

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم"يمكن أن يكون لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الحالات الأخرى، عدد من عوامل الخطر بما في ذلك:

• التدخين.

• ضغط دم مرتفع.

• دهون عالية.

• الخمول.

• داء السكري.

• الوزن.

• التاريخ العائلي للمرض.

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