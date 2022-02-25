الصحة الروسية تحذر المصابين بأمراض القلب من أخطار مرحلة ما بعد "كوفيد"

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

حذرت «الصحة الروسية» المصابين بأمراض القلب من أخطار مرحلة ما بعد "كوفيد”حيث نشر موقع «روسيا اليوم» بأن نصف مَن أصابهم فيروس كورونا يعانون من مشاكل متعلقة بالقلب والأوعية الدموية أما الذين يعانون من الأمراض المزمنة من هذا النوع فيزداد لديهم خطر الوفاة.

كما أعلن وزير الصحة الروسي « ميخائيل موراشكو»في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية، حيث قال:" الجدير بالإشارة أن بين الأمراض التي تظهر في الفترة ما بعد "كوفيد" اضطرابات في نظم القلب، وأنواع من التهاب عضلة القلب، ومضاعفات مرتبطة بتجلط الدم.”

أما خطر الموت ضمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية فيزداد بمقدار 5 – 7 أضعاف.

وأوصى وزير الصحة كل من يشعر بإرهاق واضطرابات في عمل القلب وعدم تحمل المزيد من الضغط البدني باستشارة الطبيب من دون تأخير.

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