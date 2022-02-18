الزوجة الثانية غير مستحقة لمعاش الزوج المتوفى المعدد وفقاً للقانون الهندي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت محكمة بومباي العليا، أول من أمس الأربعاء، إن الزوجة الثانية لا يحق لها الحصول على معاش زوجها المتوفى في الحالات التي تم فيها الزواج الثاني دون فسخ قانوني للزواج الأول.

ورفضت المحكمة التماسًا قدمته تيت المقيمة في سولابور، للطعن في قرار حكومة الولاية برفض استحقاقاتها في معاش زوجها.

وفقًا لأمر المحكمة العليا ، توفي ماهاديو، زوج تيت، وهو موظف، في عام 1996.

وكان ماهاديو متزوجًا بالفعل من امرأة أخرى عندما تزوج صاحبة الالتماس.

بعد وفاته، توصلت تيت وزوجة ماهاديو الأولى إلى اتفاق على أن الأولى ستحصل على ما يقرب من 90% من مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى، في حين أن الثانية ستحصل على المعاش التقاعدي الشهري.

ومع ذلك، بعد وفاة زوجة ماهاديو الأولى بسبب السرطان، كتبت تيت إلى حكومة الولاية تطلب بمنحها مستحقات معاش ماهاديو من الآن فصاعدًا.

بعد الكثير من المداولات، رفضت حكومة الولاية الطلبات الأربعة التي قدمتها تيت بين عامي 2007 و 2014، ثم توجهت تيت إلى المحكمة العليا في عام 2019 مدعية أنها كانت والدة أطفال ماهاديو الثلاثة، وكان المجتمع يعرفهم كزوج وزوجة، كانت مؤهلة للحصول على المعاش، خاصة وأن الزوجة الأولى التي كانت تتسلم المعاش قد توفيت الآن.

ومع ذلك، رأت المحكمة أن العديد من أحكام المحكمة العليا قد أقرت أن الزواج الثاني يجب أن يعتبر باطلاً بموجب قانون الزواج الهندوسي إذا كان قد تم عقده دون إنهاء الزواج الأول بشكل قانوني.

ولاحظت هيئة المحكمة أن حكومة الولاية كانت على حق في اعتقادها أن الزوجة المتزوجة قانونًا فقط هي التي يحق لها الحصول على معاش الأسرة.

وقالت المحكمة أيضًا إن تيت لم تتعامل معها "بأيدٍ نظيفة"، حيث إنها تخلت صراحةً عن حقوقها في المعاش التقاعدي الشهري وفقًا للاتفاق المبرم بينها وبين زوجة مهاديو الأولى.

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