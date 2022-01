فيديو مثير لطفلة ترضع من أنثى الفيل

يستهلك الناس عمومًا حليب الحيوانات الأليفة مثل الأبقار والماعز والجاموس، لكن انتشر فيديو لطفلة صغيرة في ولاية أسام الهندية تشرب حليب الفيل.

ظهرت في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، هارشيتا بورا البالغة من العمر ثلاث سنوات وهي تلعب مع فيلها المنزلي في فناء منزلها وتشرب حليبها.

في الفيديو، شوهدت الطفلة، وهي تقف أطراف أصابعها، وهي تمد يدها إلى ضرع أنثى الفيل وتحاول الشرب منه.

كما شوهدت الطفلة وهي تلعب حول الفيل، وتعانق وتقبل قدمها.

وبحسب الفيديو، فإن هارشيتا كانت تطلب من الفيل التحرك للسماح لها بشرب الحليب وامتثلت أنثى الفيل وسمحت للطفلة الصغيرة بشرب حليبها.

وشهدت الشقيقة الكبرى للطفلة وأفراد أسرتها الحدث وشجعوا الطفلة.

ووفقًا للجيران، تسمي هارشيتا أنثىالفيل "بينو" وغالبًا ما تُرى وهي تلعب معها.

يأتي الحادث في وقت تتصاعد فيه الصراعات بين الإنسان والحيوان، وخاصة بين الإنسان والفيل، في مناطق مختلفة من ولاية آسام.

وفقًا للسجل الرسمي الهندي، توفي أكثر من 100 شخص في عام 2021 بسبب هجمات الأفيال، بينما توفي 71 فيلًا في مناطق مختلفة من ولاية آسام لأسباب مختلفة بما في ذلك الصعق بالكهرباء والتسمم والاصطدام بقطار سريع والوفيات "العرضية" بما في ذلك الغرق في البرك والخنادق، أو ضربات البرق.

Love knows no boundaries, toddler girl drinks milk from elephant pic.twitter.com/xMyUvEUwkB